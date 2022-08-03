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Кавказский вояж Черчесова: «Ференцварош» приехал в гости к «Карабаху». LIVE

Футбол. Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. «Карабах» — «Ференцварош». ОНЛАЙН

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Global Look Press
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА встречаются азербайджанский «Карабах» и «Ференцварош» под руководством Станислава Черчесова. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Лига чемпионов. 3-й квалификационный раунд. 1-й матч
Перерыв
03 августа 19:00
Карабах
Агдам, Азербайджан
34' Квабена
1 : 1
Ференцварош
Будапешт, Венгрия
17' Боли
Стадион «Тофик Бахрамов», Баку
Главный судья: Андреас Экберг (Мальмё, Швеция)
1-й тайм

28' Янкович

34' Квабена

17' Боли

2-й тайм
Трансляция
Автообновление
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
'45+7

Перерыв! Тревожные звоночки звучат для российского тренерского штаба будапештской команды, которая после своего забитого мяча явно расслабилась и потеряла концентрацию.

'45+6

Гол не засчитан! В офсайде в момент передачи оказался Овусу, ассистировавший Ваджи! Счет по-прежнему 1:1!

'45+4

ГОООООООООООООООООЛ! Ваджи выводит азербайджанскую команду вперед, 2:1!!! Замыкает прострел с правого фланга сенегалец и портит настроение Станиславу Черчесову перед перерывом!

'45+2

Боли прихватил за футболку Озобича, сорвав потенциально опасную атаку «Карабаха».

'45

К основному времени первого тайма добавлено четыре минуты.

'43

В офсайд попадает Адама Траоре.

'40

Лайдуни фолит на чужой половине поля.

'38

Траоре классно открылся, получил передачу из глубины, выскочил один на один с вратарем, но не успел пробить! Магомедалиев вовремя вышел из ворот и забрал мяч в руки.

'36

Продолжает на волне успеха «Карабах» атаковать, но на сей раз оборона «Ференцвароша» действует более надежно.

'34

ГООООООООООООООЛ! Овусу сравнивает счет после ошибки Дибуся, отбившего мяч перед собой со штрафного! 1:1!

'32

Эндре Ботка нарушает правила на Зубире, вынуждая главного арбитра Андреаса Экберга свистнуть.

'29

Чивич нанес хороший удар со стандарта, несмотря на острый угол. Вратарь отразил угрозу.

'28

Предупредение за неосторожный фол на правом фланге получает Янкович. Право на опасный штрафной получает «Ференцварош».

'26

Игра возобновлена.

'24

Пауза на водопой у нас.

'22

Чуть прихрамывает автор забитого мяча, но спустя некоторое время все же возвращается на поле.

'20

Мяч засчитан! 0:1 — Черчесов и его команда впереди!

'19

Главный арбитр встречи осуществляет «тихую прослушку» на предмет положения «вне игры».

'17

ГОООООООООООООООЛ! Открывает счет «Ференцварош»! После затяжного розыгрыша углового Траоре головой пробил в перекладину, после чего первым на подборе оказался Боли, пробивший в пустые ворота! 0:1!

'14

Ваджи подбирает мяч после ошибки правого крайнего защитника «Ференцвароша» и наносит несильный удар прямо в руки Дибусю!

'12

Момент у «Карабаха»! Ваджи замыкал сильный прострел с правого фланга, но не попал в ближний угол!

'9

Боли наносит первый удар в створ ворот Магомедалиева!

'8

Стараются прессинговать футболисты Станислава Черчесова, но пока без особого успеха.

'6

Овусу нарушает правила в атаке, штрафной исполнят азербайджанцы.

'3

Cтартовые минуты игры остаются за «Карабахом».

19:02

Игра началась! Поехали!

18:50

Состав «Ференцвароша»: Дибус, Ботка, Ммаэ, Кнустер, Чивич, Эсити, Сакариассен, Лаидуни, Нген, Боли, Траоре.

18:45

Состав «Карабаха»: Магомедалиев, Вешович, Гусейнов, Мустафазаде, Гараев, Байрамов, Озобич, Зубир, Янкович, Ваджи, Овусу.

18:35

Добрый вечер! Мы приветствуем вас на первом матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА между «Карабахом» и «Ференцварошом».

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