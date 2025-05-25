Первый финал в истории: США против Швейцарии на ЧМ-2025. LIVE
В матче за первое место чемпионата мира по хоккею в Стокгольме встречаются США и Швейцария. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
ЧМ-2025. Финал
Перерыв
25 мая 21:20
Стадион «Авичи-Арена», Стокгольм, Швеция
20'
Перерыв! Не открыт счет в первом периоде, 0:0!
19'
С большущим трудом, но все же отбиваются швейцарцы! Сразу четыре опасных броска за эти две минуты американцы нанесли, но Дженони проявил себя во всей красе.
17'
Удаление в составе сборной Швейцарии: Андригетто получает малый штраф за подножку.
15'
Мальгин попробовал отыграться через борт с Кули, однако ответная передача от Логана до адресата не добралась.
13'
Фиала бросил с левого фланга в створ ворот, Джереми Свейман выловил ее в ловушку.
11'
Отбились американцы, по сути не позволив создать опасного момента соперникам.
9'
Удаление в составе сборной США: Зак Веренски отправился на две минуты за толчок соперника клюшкой.
8'
Берчи не смог принять передачу от защитника из глубины на ход, подарив шайбу Швейцарии.
6'
О'Конноp оказался на опаснейшей позиции перед швейцарскими воротами, но Дженони смог прижать шайбу ко льду ловушкой.
4'
Томпсон несильно бросал от синей линии, Дженони легко отвел угрозу от ворот, присев на щитки.
3'
Рим на скорости ворвался в зону США и бросил в направлении ворот, но в створ не пошла шайба.
1'
Cтартовые минуты игры остаются за европейцами.
21:10
Здравствуйте, уважаемые болельщики! В матче за первое место чемпионата мира по хоккею в Стокгольме встречаются США и Швейцария. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.
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