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«Гол шведов нельзя было засчитывать»: почему Россия проиграла

Как сборная России проиграла команде Швеции в матче Евротура

Сборная России проиграла Швеции на этапе Еврохоккейтура, пропустив четыре шайбы. После встречи главный тренер Илья Воробьев раскритиковал команду за плохую реализацию, новичок сборной Анатолий Никонцев отметил, что не получил удовольствия от матча, несмотря на свой гол, а олимпийский чемпион Александр Пашков обвинил в поражении судей.

Сборная России по хоккею уступила национальной команде Швеции в матче Еврохоккейтура со счетом 2:4. Россия ни разу в матче не повела в счете, хотя поначалу казалось, что преимущество полностью принадлежит отечественной дружине.

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Однако в итоге первый период запомнился только тремя удалениями. Сначала за грубый прием на капитане сборной России Вадиме Шипачеве на скамейку штрафников отправился Деннис Расмуссен, получивший аж четыре минуты штрафа. А затем были удалены российские хоккеисты Рушан Рафиков и Александр Кадейкин.

Стоит отметить, что второе удаление у России случилось за две секунды до свистка на перерыв. Это обеспечило Швеции почти двухминутное преимущество в начале второго периода, но «тре крунур» не смогли воспользоваться этим презентом.

Тем не менее первый гол был организован спустя несколько секунд после того, как сборные оказались в равных составах.

Отличился Микаэль Линдквист. Тренерский штаб сборной России тут же попросил пересмотр эпизода на предмет того, не было ли помехи для голкипера. Однако арбитр засчитал заброшенную шайбу после просмотренного эпизода, и Швеция повела в счете.

Вторая шайба залетела в ворота сборной России через десять минут после первого гола. Голкипер Игорь Бобков не сумел отразить бросок Эмиля Ларссона, который увенчал великолепную атаку шведов.

Однако в третьем периоде «Красная машина» наконец смогла выровнять игру.

Первую шайбу команда забросила спустя 24 секунды после начала заключительной трети матча.

Анатолий Никонцев благодаря передаче Алексея Василевского поразил ворота, которые защищал Адам Рейдеборн.

Россия сравняла счет благодаря буллиту (2:2). Во время атаки отечественной команды Илья Михеев вышел один на один с вратарем, но после подножки от игрока сборной Швеции вместо шайбы в ворота влетел сам россиянин. В итоге судья назначил штрафной бросок, который хладнокровно реализовал сам пострадавший.

Но радоваться своему камбэку Россия смогла не долго — уже через две минуты Исак Лундестрем вновь вывел сборную Швеции вперед.

Тренерский штаб «Красной машины» принял решение снять голкипера и выпустить шесть полевых, но это привело только к еще одной шайбе в уже пустых российских воротах, — финальную точку в матче поставил Фредрик Хендемарк.

Стоит отметить, что для Швеции эта победа стала первой на домашнем турнире. Национальная российская команда же прервала серию из четырех побед и проиграла второй матч из восьми в текущем розыгрыше Евротура.

При этом подопечные Ильи Воробьева имели достаточно много опасных моментов и организовывали хорошие позиционные атаки, но часто не могли довести дело до гола в ворота соперника. Именно о плохой реализации говорил после встречи главный тренер «Красной машины».

«В первых двух периодах у нас было достаточно моментов, мы их не использовали, на этом уровне надо все забивать.

В большинстве тоже надо реализовывать лучше.

На матчах сборной всегда хорошие скорости, надо на полсекунды быстрее принимать решения», — приводит слова Воробьева ТАСС.

Никонцев, который забросил первую шайбу России в этой игре, был признан лучшим игроком встречи. Хоккеист, проводящий лишь второй матч в составе национальной команды, отметил, что уже нашел общий язык с партнерами по сборной.

«Одна тренировка, одна игра и вроде нормально. У Шипачева и Кагарлицкого уже наигранная связка, а я только подстраиваюсь. Они подсказывают мне, куда лучше подкатиться, как лучше сделать. Думаю, уже взаимопонимание нашли», — цитирует Никонцева Sport24.

Также нападающий отметил, что играть за сборную — это большая честь, но удовольствия от первой забитой шайбы он не получил из-за того, что команда проиграла.

Михеев, который провел второй гол команды, отметил, что выигрывать последний матч на турнире — против Чехии — просто необходимо.

«Пропустили два гола — и уже шведы начали немного по-другому играть, а нам надо было отыгрывать это большое отставание. Хорошо, что в итоге отыгрались, но почти сразу в ответку получили третью шайбу.

Надо убирать ошибки — много теряли шайбу на синих линиях. Это надо исправлять, последний матч на турнире нужно выигрывать.

Что касается первой и третьей пропущенных шайб, то не зря всегда говорят «опасность сзади». Неправильно расположились мы, скорее всего. Сейчас разберем игру, разберем чехов и будем готовиться к следующему матчу», — заявил хоккеист.

В целом Михеев неплохо проводит Евротур — в двух матчах он забросил три шайбы. Его даже отдельно отметил Воробьев, заявив, что нападающий «неплохо выглядит».

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал выступление голкипера Бобкова, который провел первый матч за национальную команду. Напомним, что одну шайбу шведы забросили в пустые ворота.

«Бобков?

Бобков выглядел очень неплохо, но его подвели судьи. Точнее, они подвели всю нашу команду.

Первый гол нельзя было засчитывать, шведский игрок откровенно мешал Бобкову сыграть по шайбе.

Судьи пошли навстречу хозяевам турнира, чтобы шведы не проиграли второй матч подряд. Бобкова можно поддержать, он не дрогнул, выглядел психологически уверенно. Перспективы в сборной у Игоря есть, тем более учитывая его габариты», — приводит слова Пашкова «Чемпионат.com».

Главный тренер сборной Швеции Рикард Гренборг поделился эмоциями после победы над командой России. Он отметил, что игра получилась очень интересной по накалу страстей.

«Отличный получился матч. Всех, кто его смотрел с трибун или телеэкранов, он однозначно развлек.

Мы играли против потрясающей команды, и нам пришлось тяжело.

Но мы справились со сложной задачей благодаря тому, что ребята проявили характер.

Некоторые розыгрыши в зоне атаки были мне знакомы. Вообще играть с Россией — очень интересно и всегда доставляет большое удовольствие. Классные хоккеисты, всегда налаженный переход из обороны в атаку, мощные спецбригады. И поэтому мы очень довольны победой», — заявил специалист.

Напоследок наставник сборной России рассказал, чего ждет от последней встречи на Евротуре, которую «Красная машина» проведет против Чехии 10 февраля в 14.00 по московскому времени.

«Знаю, что против нас не сыграют опытные Секач и Коварж. У чехов была договоренность, что несколько лидеров не останутся на последний матч, но у них и так самая взрослая и опытная команда на этом турнире.

Что касается нашей сборной, то она не экспериментальная, — это журналисты так считают. Мы же просто решили взять именно этих игроков на данный этап Евротура», — заявил специалист.

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