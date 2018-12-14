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На кого ставить в матче Россия — Чехия

3 ставки на матч Кубка Первого канала

Алексей Куденко/РИА «Новости»
Кто будет доминировать в матче Кубка Первого канала между сборными России и Чехии, который пройдет в субботу, попыталась выяснить «Газета.Ru».

Ставки: победа России с форой (-1,5) за 2.05, индивидуальный тотал Чехии меньше двух шайб за 1.85, победа России в первом периоде за 2.10 в БК «Лига Ставок» (сделать ставку).

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Первая встреча команд в нынешнем розыгрыше Евротура завершилась победой чехов со счётом 5:2, но это тот самый случай, когда цифрам не стоит доверять. Две заключительные шайбы сборная России пропустила в пустые ворота на последней минуте, когда пыталась уйти от поражения. Так 2:3 превратились в 2:5.

Подопечные Ильи Воробьёва начали Кубок Первого канала победой над Швецией (3:2Б), в которой эмоций было гораздо больше, чем качества. Непосредственно сам уровень игры оказался более чем посредственным: давили-давили, но с высоким процентом брака и как-то без искорки, механически.

Шведы тоже не показали ничего особенного, но спокойно могли победить за счёт грамотной игры перед воротами. Обе шайбы были забиты во многом благодаря качественным действиям на «пятачке». Эта проблема для наших хоккеистов не новая, с зачисткой «пятака» проблемы возникают довольно регулярно.

Результат поединка с чехами во многом будет зависеть от этого фактора, лезть на добивание и создавать помехи вратарю подопечные Милоша Ржиги умеют на зависть. Повезло, что в игре со Швецией вовремя включилось большинство, отыгравшее одну шайбу. А там и Владислав Гавриков броском с ползоны сравнял счёт.

Вместе с тем есть подозрение, что у россиян имеются проблемы с управляемостью. В матче со шведами команда умудрилась схватить два малых штрафа в решающий момент - на исходе основного времени и в овертайме. В этот раз удалось отскочить, Илья Сорокин сделал несколько классных спасений. Но постоянно надеяться на надёжность вратаря и расточительность соперника явно не стоит (сделать ставку).

Сборная Чехии хорошо ловит соперника на ошибках и не имеет привычки отказываться от подарков. Единственный минус - не впечатляющее большинство, но в остальном чехи в порядке. И состав крепкий, и тренер отлично знаком с российскими игроками, и характер явно присутствует. Собственно, подопечные Ржиги в первом туре повторили трюк россиян.

Только камбэк у них получился помощнее. Не с 0:2, а с 0:3. А в остальном - те же две шайбы за одну минуту, тот же перевод игры в овертайм, который тоже не определил победителя. Серия буллитов также затянулась, но закончилась в пользу Чехии.

Неровный хоккей с высоким числом ошибок - довольно привычная картина для первых матчей, так что чересчур ругать россиян тоже не стоит. Обычная серая игра со счастливых концов. Во встрече с Чехией должно получиться повеселее - в ритм вошли, с новичками познакомились. Пора браться за дело.

Основной козырь сборной России - свежесть. Подопечные Ильи Воробьёва получили сутки на отдых и вновь сыграют, но той же арене. А вот чехи встречались с финнами в Тампере, и в придачу к тем же 65 минутам и серии буллитов были вынуждены лететь в Москву. Пожалуй, хозяева получат довольно заметное преимущество.

Раз так, отталкиваться будем от этого. Победа России с форой (-1,5) идёт за 2.05 - вполне недурно. Индивидуальный тотал Чехии меньше двух шайб за 1.85 в букмекерской компании «Лига Ставок» - вариант попроще. Вратари у нашей команды отличные, да и защитники ко второму матчу должны разобрать ошибки и добавить (сделать ставку).

Победа России в первом периоде за 2.10 - тоже неплохо. Чехам, скорее всего, потребуется какое-то время, чтобы войти в колею после перелёта и привыкнуть к другому льду. Игра подопечных Ильи Воробьёва пока не слишком впечатляет, но завалить дебют перед своими трибунами во второй раз подряд будет непросто, а коэффициент выше двойки. Попробуем.