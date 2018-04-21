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Новое поражение: «наверное, плохо лезем на ворота»

Во втором матче Евротура сборная России уступила команде Финляндии

Россия никак не может выиграть в Евротуре при Илье Воробьеве Твиттер ФХР
Россия никак не может выиграть в Евротуре при Илье Воробьеве
Российские хоккеисты посетовали на низкую результативность после поражения от сборной Финляндии на чешском этапе Евротура, отметили действия вратаря Игоря Шестеркина и обратили внимание на прогресс по сравнению с первым – и также проигранным – матчем турнира против Швеции.

Сборная России по хоккею потерпела второе поражение кряду на третьем этапе Евротура – «Чешских играх». Вслед за неудачей в вынесенном в Ярославль матче со Швецией (1:2) подопечные дебютирующего на посту главного тренера Ильи Воробьева с тем же счетом уступили Финляндии в Пардубице.

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Россияне забросили шайбу уже в самом начале: отличился герой олимпийского финала Никита Гусев.

В дальнейшем наши владели инициативой, создавали моменты, а в первой половине второго периода их преимущество вообще стало почти тотальным – имелись хорошие моменты для новых голов.

Тем более неожиданным стал ответ финнов, которым удалось разыграть лишнего игрока после удаления Владислава Гаврикова: тот надавал тумаков сопернику, врезавшемуся во вратаря Игоря Шестеркина на «пятачке», и на две минуты отправился в штрафной бокс.

В концовке дело уверенно катилось к овертайму, однако чуть менее чем за две минуты до финиша третьего периода соперники в молниеносной атаке отличились еще раз. Тренерский штаб России отреагировал на произошедшее тайм-аутом. В оставшееся время на бросок дважды подряд выводили Гусева. Сотворить еще одно чудо ему не удалось.

На послематчевой пресс-конференции Воробьев не стал драматизировать ситуацию. По мнению наставника, его подопечные улучшили игру по сравнению с четверговой встречей, а самым главным является сейчас просмотр исполнителей с прицелом на чемпионат мира.

«Играли лучше, чем в предыдущем матче со шведами, — цитирует специалиста ТАСС. –

Посмотрели многих ребят, которые играли мало или не играли вообще. Готовимся дальше, ищем новые сочетания. Остались довольны первым звеном в атаке».

Он также обратил внимание на низкую реализацию голевых моментов.

«С одной заброшенной шайбой сложно выигрывать, ребята должны выйти на другой уровень, потому что это не клубы, это сборная, — напомнил Воробьев. — Сегодня не удалась игра в равных составах, провели шесть минут в меньшинстве во втором периоде. В первом периоде моменты были, но не реализовали их, удаления были не вынужденными, будем разбираться».

По словам тренера, признанный лучшим игроком в составах двух команд Шестеркин после двух проведенных матчей уступит место Василию Кошечкину – основной кипер России на Олимпиаде-2018 будет действовать на последнем рубеже против чехов.

Один из самых звездных игроков нынешнего созыва отечественной команды Евгений Дадонов, досрочно завершивший сезон в НХЛ со своей «Флоридой» из-за непопадания в плей-офф, затруднился назвать причину низкой результативности и выделил игру Шестеркина.

«Трудно сказать, почему мало забиваем, — приводит слова нападающего официальный сайт Федерации хоккея России. — Наверное, плохо лезем на ворота, мало помех вратарю делаем. В каких-то аспектах играли лучше, чем со шведами.

Мало что получалось, вроде бы контролировали игру, но стопроцентных моментов было не так уж и много. Сложно ответить, почему плохо сыграли в большинстве, будем разбирать.

Особо ничего уже до матча с чехами менять не стоит. Если только отношение к работе, чтобы моментов было больше, проявлять настырность. Не удивлен игрой Шестеркина, мне кажется он всегда хорошо играет».

Другой представитель этого амплуа Виктор Тихонов согласился с наставником в том плане, что после не самой выразительной встречи со шведами россияне действовали на льду арены в Пардубице на порядок сильнее.

«Сегодня лучше начали матч, чем предыдущую игру со шведами. Хороший был первый период, но во втором мы отдали инициативу, сбавили чуть в скорости, пошли удаления и темп куда-то сбился,

— сказал продолжатель знаменитой хоккейной династии. — Присутствуют проблемы с реализацией, моменты есть и не только у звена Алексея Бывальцева, но и у остальных. Нам нужно забивать, подходить ко всем моментам с максимальной концентрацией».

Тихонов тоже посчитал нужным сказать хорошие слова о Шестеркине.

«Нельзя ставить такую нагрузку на Шестеркина, он два матча тащил. Тяжело выиграть, когда мы забиваем две шайбы в двух матчах, — считает игрок. — Когда новый состав, не все друг друга знают, есть некая стеснительность.

Но после первого матча уже больше общаемся, слышно, что лавка живая, энергии больше. С Ильей Воробьевым хорошо работается, был у него в олимпийской сборной, поэтому знаком с его системой.

Привыкать не тяжело, единственное, пока не на 100% получается выполнять его указания».

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