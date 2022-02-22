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Тарасова назвала реакцию Трусовой на свой прокат в произвольной программе на ОИ детской

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Екатерина Чеснокова/РИА «Новости»

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова оценила реакцию серебряной призерки Олимпийских игр в Пекине Александры Трусовой на собственный прокат в произвольной программе.

Перед награждением фигуристок Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

«Ничего особенного не произошло. Просто она откатала свою программу, которую наверняка, знаете, как детям говорят: сделаешь пять чистых четверных и у всех выиграешь.

Это же всегда так, потому что это, конечно, рекорд. И поэтому она... Ничего у нее такого не было. Детская, абсолютно детская реакция», — заявила Тарасова в интервью YouTube-каналу «Редакция».

Напомним, что Трусова впервые в истории сделала пять четверных прыжков в произвольной программе и удостоилась оценки 251,73 балла, что позволило ей завоевать серебро.

Олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова, набравшая 255,95 балла. Тройку лучших замкнула японская фигуристка Каори Сакамото, которая набрала 233,13 балла.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова высказалась о скандальной ситуации с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

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