Большунов и Непряева выступят на этапе Кубка мира в Лахти

Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам Александр Большунов и Наталья Непряева выступят на этапе Кубка мира в Лахти. Об этом сообщил старший тренер сборной России Юрий Бородавко.

«На этап Кубка мира в Финляндии от моей группы поедут шесть человек: Большунов, Спицов, Червоткин, Терентьев, Непряева и Истомина», — приводит слова специалиста «Чемпионат».

19 февраля Большунов стал победителем в марафоне на Олимпийских играх в Пекине. Второе место досталось еще одному россиянину – Ивану Якимушкину. На третьем месте расположился норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер.

На Олимпиаде 2022 года Большунов установил уникальное достижение для всего российского лыжного спорта. Он сумел завоевать пять медалей во всех пяти гонках, в которых принимал участие.

На играх в Пекине 25-летний россиянин стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом и бронзы в командном спринте.

Ранее Александр Большунов заявил, что ему не нравится, когда его называют «королем лыж».