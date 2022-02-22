Биатлонистка Резцова рассказала, как узнала о смерти отца Казакевич

Российская биатлонистка Кристина Резцова рассказала, как узнала о смерти отца Ирины Казакевич на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

«Никто в команде не знал про ситуацию Казакевич. После своего этапа я увидела, что она плачет. Подумала, что она расстроилась из-за этапа. Начала ее успокаивать, а она рассказала эту новость. Я просто замолчала, не могла сказать ничего – насколько же она мужественно все перенесла, никому ничего не сказав», — приводит слова Резцовой «Чемпионат.com».

Напомним, сборная России в составе Ирины Казакевич, Кристины Резцовой, Светланы Мироновой и Ульяны Нигматуллиной завоевали серебряные медали в эстафете на Играх-2022.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов прокомментировал информацию о том, что российский лыжник Александр Большунов может начать выступать в биатлоне.