Израильская актриса обратилась к фигуристке Трусовой

Израильская актриса Галь Гадот, известная по роли супергероини Чудо-женщины в фильмах DC, обратилась к российской фигуристке Александре Трусовой.

Напомним, Трусова выступала в образе Чудо-женщины в показательных выступлениях на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Очень понравилось! Спасибо, Александра», — написала израильтянка в аккаунте китайской социальной сети Weibo, комментируя номер 17-летней россиянки.

На Играх Трусова впервые в истории сделала пять четверных прыжков в произвольной программе и удостоилась оценки 251,73 балла, что позволило ей завоевать серебро. Олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова, набравшая 255,95 балла. Тройку лучших замкнула японская фигуристка Каори Сакамото, которая набрала 233,13 балла.

Перед награждением фигуристок Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина заявила, что Александре Трусовой не хватает женского катания.