Голливудский актер поддержал Валиеву

Известный голливудский актер Алек Болдуин обратился к российской фигуристке Камиле Валиевой.

Накануне 15-летняя спортсменка опубликовала пост в Instagram со словами благодарности за поддержку во время допинг-скандала на Олимпийских играх — 2022 в Пекине. Болдуин обратился к россиянке в комментариях к публикации.

«Ты великий талант, тебя впереди ждет так много вcего», — написал актер.

Ранее он восхитился выступлением Валиевой в командном турнире фигуристов на Олимпиаде.

Валиева в составе национальной команды одержала победу в командном турнире, однако позже стало известно, что допинг-проба спортсменки от 25 декабря 2021 года оказалась положительной. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх.

В итоге она смогла принять участие в личных соревнованиях, однако эти скандалы не прошли для нее бесследно. В произвольной программе женского турнира она совершила несколько ошибок и лишилась шансов на медаль. Победителем стала Анна Щербакова, второе место у Александры Трусовой.

Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка сказала, что в России сегодня два самых популярных человека — Камила Валиева и президент страны Владимир Путин.