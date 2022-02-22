Клебо ответил на слова Бородавко о сокращении марафона из-за норвежца

Норвежский лыжник Йоханнес Клебо прокомментировал слова старшего тренера сборной России Юрия Бородавко о том, что лыжный марафон на Олимпийских играх в Пекине был сокращен с 50 до 30 км по инициативе норвежских менеджеров из-за ультиматума самого 25-летнего спортсмена.

«Я даже не был в пути к стадиону, когда было принято это решение. Изначально я хотел отказаться, но остался в гонке, когда все изменилось. Это решение приняла FIS, а не кто-то другой. Носсум и другие менеджеры, вероятно, внесли какие-то предложения, но я не знаю, что они говорили», — приводит слова лыжника NRK.

19 февраля россиянин Александр Большунов стал победителем в марафоне на Олимпийских играх. Второе место досталось еще одному россиянину – Ивану Якимушкину. На третьем месте расположился норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер. Клебо в итоге выступил в гонке, но сошел с трассы до финиша.

На Олимпиаде 2022 года Большунов установил уникальное достижение для всего российского лыжного спорта. Он сумел завоевать пять медалей во всех пяти гонках, в которых принимал участие.

На играх в Пекине 25-летний россиянин стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом и бронзы в командном спринте.

Ранее в Международной федерации лыжного спорта (FIS) прокомментировали слова Бородавко о сокращении марафона на ОИ из-за Клебо.