Российские фигуристы получили награды за победу в командном турнире на ОИ-2022

На церемонии чествования российских спортсменов – участников Олимпийских игр в Пекине фигуристы Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Анастасия Мишина, Александр Галлямов, Марк Кондратюк и Камила Валиева получили награды «Чемпионы наших сердец» за завоевание золотых медалей в командном турнире.

Напомним, что Международный олимпийский комитет (МОК) не стал проводить церемонию вручения золотых медалей из-за ситуации с положительной допинг-пробой у Валиевой.

20 февраля завершились зимние Олимпийские игры — 2022 в Пекине. На счету сборной России 32 медали: 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Большего всего медалей команде принесли лыжники – у них 11 наград (4-4-3), на втором месте – фигурное катание (6 наград, 2-3-1), на счету биатлонистов 4 награды (0-1-3).

По общему количеству медалей Россия стала второй после Норвегии, у которой 37 медалей. По количеству золотых медалей команда заняла девятое место.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения звучал фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее Кондратюк ответил, что изменилось после завоевания золотой медали на Играх в Пекине.