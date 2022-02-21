Третьяк надеется, что Валиеву признают олимпийской чемпионкой

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк прокомментировал допинг-скандал вокруг российской фигуристки Камилы Валиевой на Олимпиаде в Пекине. Его слова передает ТАСС.

«Да, ей выпало такое испытание. Для 15-летней девчонки это очень сильный удар. И взрослый человек мог такое не выдержать. Самое главное – не опускать руки, все-таки, я надеюсь, ее признают олимпийским чемпионом. Она является одной из ведущих фигуристок мира, и хотел бы пожелать ей удачи, чтобы она не бросала фигурное катание, а доказала, что это все ошибки», – сказал Третьяк.

Напомним, что во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх.

В итоге она смогла принять участие в личных соревнованиях, однако эти скандалы не прошли для нее бесследно. В произвольной программе женского турнира она совершила несколько ошибок и лишилась шансов на медаль. Победителем стала Анна Щербакова, второе место у Александры Трусовой.

Позже Томас Бах выступил с рядом громких заявлений в адрес тренера Этери Тутберидзе и Камилы Валиевой и заявил, что в организации планировали не допустить ее участие в личном первенстве.

Ранее российский фигурист Джонатан Гурейро прокомментировал заявление главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об Этери Тутберидзе.