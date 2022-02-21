Президент ФЛГР Вяльбе подвела итоги Олимпиады-2022

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе подвела итоги Олимпиады 2022 года.

«Вот и подошли к концу XXIV зимние олимпийские игры! Спасибо Китаю за этот спортивный праздник в такое сложное для всего мира время! Огромное спасибо всей нашей команде!!! Спортсмены, тренеры, сервис, врачи, массажисты, сотрудники Федерации и регионы России — все выложились максимально!

Большое спасибо ОКР, Министерству спорта России, ЦСП и ФМБА! Но отдельное спасибо хочу сказать родителям спортсменов за таких детей! Низкий им всем поклон! Уважаемые болельщики! Спасибо всем вам за поддержку, за теплые слова, за то, что верите в нас!» — написала Вяльбе в Instagram.

Напомним, что всего на Олимпийских играх в Пекине российские лыжники завоевали 11 медалей.

Триумфатором Игр стал Александр Большунов, установивший уникальное достижение для всего российского лыжного спорта. Он сумел завоевать пять медалей во всех пяти гонках, в которых принимал участие. На играх в Пекине 25-летний россиянин стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом и — бронзы в командном спринте.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион Николай Зимятов поделился мнением об участии норвежца Йоханнеса Клебо и Александра Большунова в марафоне на Олимпиаде в Пекине.