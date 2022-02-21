Роднина: поражают те, кто называет Камилу главным героем сборной России на ОИ

Трехкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ирина Роднина высказалась на тему того, кто может считаться главным героем сборной России на Олимпиаде в Пекине.

«Герой — не тот, о котором больше разговаривают, а тот, кто добивается высших результатов. Называют Валиеву? Поражают те, кто называет Камилу главным героем сборной России на Олимпиаде. То, что на нее выпало — катастрофа: для нее лично, для фигурного катания и олимпийской команды. Я бы не хотела быть таким героем Олимпиады», — передает слова Родниной «Чемпионат».

Напомним, что во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх. В последний момент ей разрешили принять участие в личном турнире.

На Играх в Пекине Валиева стала олимпийской чемпионкой в составе сборной России в командном турнире. В личных соревнованиях она заняла лишь четвертое место, пропустив вперед себя японскую фигуристку, а также двух россиянок – Александру Трусову и Анну Щербакову.

Ранее наставник Валиевой, Этери Тутберидзе, высказалась о допинг-скандале с 15-летней фигуристкой.