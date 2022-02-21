Шипачев ответил на критику в адрес игры сборной России на ОИ

Капитан сборной России по хоккею Вадим Шипачев ответил журналисту, который рассказал, что в финале Олимпийских игр игра национальной команды была не очень.

«Да? А помните, как на чемпионатах мира было? Играем в зрелищный хоккей, забиваем, а в ответ слышим: «Да кому вы там забиваете? Датчанам каким-то». В Пекине все команды действовали одинаково. Особо голов нет, все душат, давят, бегут, толкаются. Видимо, сейчас хоккей поменялся», — передает слова Шипачева «Спорт-Экспресс».

На хоккейном олимпийском турнире Шипачев принял участие во всех шести матчах национальной команды. 34-летний нападающий «Динамо» сумел отличиться лишь раз (в матче против Дании) и отметился двумя голевыми передачами.

Подопечные Алексея Жамнова в финальном матче олимпийского хоккейного турнира уступили сборной Финляндии со счетом 2:1. Единственную шайбу за нашу сборную забросил нападающий ЦСКА Михаил Григоренко.

В этом матче сборная России установила антирекорд Олимпиады по количеству бросков по чужим воротам в стадии финальных матчей.

Ранее Алексей Жамнов рассказал, почему капитан команды Вадим Шипачев не смог проявить себя на Олимпийских играх в Пекине.