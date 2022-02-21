Фристайлист Буров об объятиях с украинским спортсменом: здорово, что это обсуждают

Российский фристайлист Илья Буров рассказал о своем отношении к тому, какой общественный резонанс вызвали его объятия с украинским спортсменом Александром Абраменко.

«Это ситуация была с Игр в Корее, что спорт вне политики, что дружба народов. Здорово, что это обсуждают. Это красиво, это классно и не передать все эмоции. На пьедестале мы поздравили друг друга теплыми словами», — передает слова Бурова «Матч ТВ».

Напомним, что российский фристайлист Иван Буров завоевал бронзовую медаль в лыжной акробатике на Олимпийских играх в Пекине. В финале он уступил только представителю Украины Александру Абраменко (он второй) и победителю, спортсмену из Китая Ци Гуанпу.

После завершения соревнований россиянин и украинец обняли друг друга. Это уже не первый случай такого отношения между спортсменами. На Олимпиаде в Пхенчхане спортсмены также поздравили друг друга объятиями. Тогда Буров взял бронзу, а Абраменко – золото.

Российские фристайлисты завоевали на Играх в Пекине две медали. Анастасия Смирнова стала третьей в могуле.

Ранее Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отреагировал на объятия российского и украинского фристайлистов.