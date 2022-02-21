Майоров: невозможно смотреть на примитивный хоккей команды с советскими корнями

Двукратный олимпийский чемпион Борис Майоров раскритиковал игру хоккейной сборной России на Олимпиаде в Пекине.

«На этом турнире мы выглядели середнячком. И все же демонстрировать столь примитивный хоккей команде с советскими корнями нельзя. Смотреть на это было просто невозможно. Если не сделаем выводов, то так и останемся в роли «фаворитов», которых на деле никто уже не уважает – ни Дания, ни Швейцария, ни Гондурас», — передает слова Майорова «Матч ТВ».

Подопечные Алексея Жамнова в финальном матче олимпийского хоккейного турнира уступили сборной Финляндии со счетом 2:1. Единственную шайбу за нашу сборную забросил нападающий ЦСКА Михаил Григоренко.

В матче за третье место сборная Словакии одолела Швецию 4:0.

Сборная России во второй раз в истории проиграла финал Олимпиады. На Играх-1998 в Нагано россияне в финале с минимальным счетом уступили Чехии (0:1).

На пути к финалу россияне оказались сильнее сборных Швейцарии, Дании, Швеции и лишь единожды проиграли – команде Чехии на групповой стадии турнира.

Ранее Татьяна Тарасова заявила, что нельзя рассчитывать на такую сборную России.