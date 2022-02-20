Роднина считает, что Трусовой не хватает женского катания

Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина поделилась мнением о выступлении Александры Трусовой на Олимпиаде, передает «Чемпионат.com».

«Все-таки хотелось бы уже у Трусовой видеть не только четверные прыжки, но и женское катание. Явно не хватает этого. Она берет количеством сложных прыжков и максимализмом», — сказала Роднина.

Трусова впервые в истории сделала пять четверных прыжков в произвольной программе и удостоилась оценки 251,73 балла, что позволило ей завоевать серебро. Олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова, набравшая 255,95 балла. Тройку лучших замкнула японская фигуристка Каори Сакамото, которая набрала 233,13 балла.

Перед награждением фигуристок Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Ранее российская фигуристка Александра Трусова рассказала о своей подготовке к Олимпиаде.