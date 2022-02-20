Стало известно, сколько получат хоккеисты сборной Финляндии за победу над Россией на ОИ

Стала известна предположительная сумма, которую хоккеисты сборной Финляндии получат за победу над Россией в финале Олимпиады, передает Iltalehti.

Отмечается, что за победу в индивидуальных соревнованиях спортсмены получат € 50 тыс. В хоккее бонусы составляют € 100 тыс. за золото.

Напомним, что Финляндия впервые в своей истории завоевала золото в хоккее.

Олимпиада-2022. Финал

Финляндия — Россия — 2:1

Голы: 0:1 — Григоренко (Гусев, Нестеров) — 7.17;

1:1 — Покка ( Бьёрнинен, Охтамаа) — 23.28;

2:1 — Бьёрнинен ( Анттила, Охтамаа) — 40.31.

Сборная России во второй раз в истории проиграла финал Олимпиады. На Играх-1998 в Нагано россияне в финале с минимальным счетом уступили Чехии (0:1).

Ранее хоккеист сборной России Никита Нестеров подвел итоги олимпийского турнира, в котором россияне уступили в финальном матче национальной команде Финляндии (1:2).