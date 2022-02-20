Журналист Андрей Шевченко извинился перед Загитовой за шутку

Журналист Алексей Шевченко извинился за шутку в адрес фигуристки Алины Загитовой.

После финального матча олимпийского хоккейного турнира, в котором Россия уступила Финляндии, Шевченко выложил фото с плачущей Загитовой, подписав снимок: »Алина Воронкова расстроена, что теперь семье дадут не престижную машину».

«Шутка про Алину Загитову и машину была неуместной. Не хотел никого обидеть, извиняюсь», — позже написал Шевченко в Instagram.

Напомним, в СМИ сообщалось, что Загитова состоит в отношения с хоккеистом казанского «Ак Барса» и сборной России Дмитрием Воронковым, но спортсмены не подтверждали эту информацию.

С 2006 года правительство России вручает победителям Олимпийских игр автомобили.

Олимпиада-2022. Финал

Финляндия — Россия — 2:1

Голы: 0:1 — Григоренко (Гусев, Нестеров) — 7.17;

1:1 — Покка ( Бьёрнинен, Охтамаа) — 23.28;

2:1 — Бьёрнинен ( Анттила, Охтамаа) — 40.31.

Сборная России во второй раз в истории проиграла финал Олимпиады. На Играх-1998 в Нагано россияне в финале с минимальным счетом уступили Чехии (0:1).

Ранее хоккеист сборной России Никита Нестеров подвел итоги олимпийского турнира, в котором россияне уступили в финальном матче национальной команде Финляндии (1:2).