Тутберидзе: Трусова сломала стереотипы о женском фигурном катании

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе заявила, что ее подопечная Александра Трусова сломала стереотипы о женском катании.

«В очередной раз Трусова сломала стереотипы о женском фигурном катании. Она выполнила в произвольной программе пять четверных прыжков, доказав, что невозможное возможно», — написала Тутберидзе в Instagram.

Трусова впервые в истории сделала пять четверных прыжков в произвольной программе и удостоилась оценки 251,73 балла, что позволило ей завоевать серебро. Олимпийской чемпионкой стала россиянка Анна Щербакова, набравшая 255,95 балла. Тройку лучших замкнула японская фигуристка Каори Сакамото, которая набрала 233,13 балла.

Перед награждением фигуристок Трусова отказывалась идти на церемонию и на эмоциях заявила о том, что она больше никогда не выйдет на лед.

Ранее тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поделилась мнением о выступлении Александры Трусовой на Олимпиаде в Пекине.