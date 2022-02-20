Этери Тутберидзе поделилась секретом успеха Щербаковой

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе поделилась секретом успеха фигуристки Анны Щербаковой.

«У нее непростой спортивный путь. Много испытаний случилось на ее пути. Но умение отдать больше, чем у нее есть. Это позволяет Ане быть одной из самых титулованных спортсменок современности», — написала Тутберидзе в Instagram.

Первое место в личных соревнованиях на Олимпиаде в Пекине завоевала Анна Щербакова. Серебряная медаль досталась еще одной россиянке – Александре Трусовой. Тройку призеров замкнула японская фигуристка Каори Сакамото.

Камила Валиева заняла четвертое место в . Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Ранее российская фигуристка Анна Щербакова, завоевавшая золото на зимних Олимпийских играх в Пекине, рассказала об отношениях с олимпийскими чемпионами Алиной Загитовой и олимпийским чемпионом в мужском одиночном катании Нэйтаном Ченом.