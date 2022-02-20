Тренер сборной Финляндии по хоккею о матче с Россией: эта игра показалась самой легкой на Играх

Тренер сборной Финляндии по хоккею Микко Маннер поделился мнением о финальном матче олимпийского хоккейного турнира против России, передает Yle.

«Почему-то это финальное выступление показалось самым легким из всех. Картина игры была такова, что сегодня мы владели инициативой, а мастерство россиян так и не проявилось», — сказал Маннер.

Олимпиада-2022. Финал

Финляндия — Россия — 2:1

Голы: 0:1 — Григоренко (Гусев, Нестеров) — 7.17;

1:1 — Покка ( Бьёрнинен, Охтамаа) — 23.28;

2:1 — Бьёрнинен ( Анттила, Охтамаа) — 40.31.

Сборная России во второй раз в истории проиграла финал Олимпиады. На Играх-1998 в Нагано россияне в финале с минимальным счетом уступили Чехии (0:1).

Ранее двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о поражении сборной России в финальном матче пекинской Олимпиады против Финляндии.