Фетисов отреагировал на поражение сборной России по хоккею в финале ОИ

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов высказался о поражении сборной России в финальном матче пекинской Олимпиады против Финляндии, передает «Чемпионат.com».

«Финал предполагает такое развитие событий. Можно проиграть в одну шайбу, можно в одну выиграть. Результат — показатель того, что есть в нашем хоккее», — сказал Фетисов.

Олимпиада-2022. Финал

Финляндия — Россия — 2:1

Голы: 0:1 — Григоренко (Гусев, Нестеров) — 7.17;

1:1 — Покка ( Бьёрнинен, Охтамаа) — 23.28;

2:1 — Бьёрнинен ( Анттила, Охтамаа) — 40.31.

Сборная России во второй раз в истории проиграла финал Олимпиады. На Играх-1998 в Нагано россияне в финале с минимальным счетом уступили Чехии (0:1).

Ранее сборная России по хоккею установила антирекорд Олимпиады по количеству бросков в створ в финальных матчах.

Россияне уступили в решающем матче национальной команде Финляндии со счетом 1:2, нанеся в створ 17 бросков.