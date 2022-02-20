Тарпищев оценил уровень организации пекинской Олимпиады

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев оценил уровень организации зимней Олимпиады, которая завершилась 20 февраля в Пекине, передает «Чемпионат.com».

«В сложных условиях организаторы все сделали очень грамотно. Закрытие Олимпийских игр было красочным. Китайцы все сделали на уровне», — сказал Тарпищев.

Российские атлеты завоевали на Играх шесть золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых наград.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступала под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось о том, что Олимпийские игры 2022 года официально завершены.