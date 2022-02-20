Тренер сборной России по лыжным гонкам рассказал о своем отношении к Тутберидзе

Наставник сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко поделился мнением о тренере по фигурному катанию Этери Тутберидзе, передает «Спорт-Экспресс».

«Тутберидзе — выдающийся специалист. У многих такая зависть, что зубы скрепят от бессилия, она — лучшая в мире. Это же просто критиканство, от собственного бессилия», — сказал Бородавко.

После командного турнира фигуристов, в котором сборная России уверенно победила, в допинг-пробе Камилы Валиевой, которая является подопечной Тутберидзе, нашли запрещенный препарат. CAS отменил решение Международного олимпийского комитета (МОК) об отстранении спортсменки и допустил ее до участия в личном турнире. Расследование будет продолжено и российскую команду могут лишить медали.

Ранее тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха, который подверг критике Этери Тутберидзе.