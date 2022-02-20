Тарасова назвала главного героя сборной России на Олимпиаде-2022

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова назвала главного героя сборной России на зимних Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

«В нашей сборной есть человек, завоевавший три золотые медали. Большунов — главный герой сборной России на Играх», — приводит слова Тарасовой «Чемпионат.com».

На Олимпиаде 2022 года Большунов установил уникальное достижение для всего российского лыжного спорта. Он сумел завоевать пять медалей во всех пяти гонках, в которых принимал участие. На играх в Пекине 25-летний россиянин стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом и бронзы в командном спринте.

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