Вайцеховская раскритиковала организацию Олимпиады в Пекине

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду, спортивный журналист Елена Вайцеховская подвергла критике организацию зимних Игр-2022 в Пекине.

«Китай сделал невероятное. Он показал всему миру, что является абсолютно неорганизованной, дремучей, дурно пахнущей и дурно кормящей гостей страной.

Что мешало сделать в «пузыре» нормальные магазины, нормальную еду (Йоханнес Клэбо, просидевший ночь в туалете, передает вам привет), включить отопление в автобусах, поставить уличные обогреватели на остановках, так и останется тайной.

В сухом остатке — мерзкое послевкусие от ОИ. Как выяснилось, Китай оказался не способен провести Игры даже не хорошо, а хотя бы достойно… Даже интересно, что скажет Томас Бах (глава Международного олимпийского комитета — «Газета.Ru») на церемонии закрытия», — написала журналист в Telegram-канале.

Ранее российский фигурист Дмитрий Козловский раскритиковал организацию Олимпиады в Пекине.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.