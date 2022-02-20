Тренер сборной Финляндии: финальный матч оказался самым легким на Олимпиаде

Помощник главного тренера сборной Финляндии Микко Маннер прокомментировал победу над Россией (2:1) в финале олимпийского турнира в Пекине.

«Все хоккеисты защищались с невероятной отдачей, взаимодействовали друг с другом. Получилось так, что финальный матч оказался самым легким на турнире. Мы владели инициативой и шайбой большую часть встречи, а русские ничем не выделялись», — приводит слова специалиста Yle.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Впервые в истории сборная Финляндии выиграла Олимпийские игры. Прежде наивысшим достижением финнов было серебро на Олимпиадах 1988 года в Калгари и 2006 года в Турине.

В матче за третье место сборная Словакии оказалась сильнее Швеции 4:0.

Олимпиада-2022. Финал

Финляндия — Россия — 2:1

Голы: 0:1 — Григоренко (Гусев, Нестеров) — 7.17;

1:1 — Покка ( Бьёрнинен, Охтамаа) — 23.28;

2:1 — Бьёрнинен ( Анттила, Охтамаа) — 40.31.

Ранее форвард сборной Финляндии по хоккею Харри Песонен заявил, что его команда играла лучше России в финале олимпийского турнира.