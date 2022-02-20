Тренер сборной Финляндии: финальный матч оказался самым легким на Олимпиаде

Помощник главного тренера сборной Финляндии Микко Маннер прокомментировал победу над Россией (2:1) в финале олимпийского турнира в Пекине.
«Все хоккеисты защищались с невероятной отдачей, взаимодействовали друг с другом. Получилось так, что финальный матч оказался самым легким на турнире. Мы владели инициативой и шайбой большую часть встречи, а русские ничем не выделялись», — приводит слова специалиста Yle.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Впервые в истории сборная Финляндии выиграла Олимпийские игры. Прежде наивысшим достижением финнов было серебро на Олимпиадах 1988 года в Калгари и 2006 года в Турине.
В матче за третье место сборная Словакии оказалась сильнее Швеции 4:0.
Олимпиада-2022. Финал
Финляндия — Россия — 2:1
Голы: 0:1 — Григоренко (Гусев, Нестеров) — 7.17;
1:1 — Покка ( Бьёрнинен, Охтамаа) — 23.28;
2:1 — Бьёрнинен ( Анттила, Охтамаа) — 40.31.
Ранее форвард сборной Финляндии по хоккею Харри Песонен заявил, что его команда играла лучше России в финале олимпийского турнира.