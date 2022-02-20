Форвард сборной Финляндии заявил, что его команда играла лучше России в финале ОИ

Форвард сборной Финляндии по хоккею Харри Песонен заявил, что его команда играла лучше России в финале олимпийского турнира в Пекине.

Финны одержали победу с минимальным счетом 2:1.

«Мы почти во всех компонентах игры превзошли Россию, хотя выиграли только с разницей в один гол. Мы выигрывали борьбу по всей площадке. Может, чувство победы придет позднее. Я очень горд за команду», — приводит слова хоккеиста «Матч ТВ».

Впервые в истории сборная Финляндии выиграла Олимпийские игры. Прежде наивысшим достижением финнов было серебро на Олимпиадах 1988 года в Калгари и 2006 года в Турине.

В матче за третье место сборная Словакии оказалась сильнее Швеции 4:0.

Олимпиада-2022. Финал

Финляндия — Россия — 2:1

Голы: 0:1 — Григоренко (Гусев, Нестеров) — 7.17;

1:1 — Покка ( Бьёрнинен, Охтамаа) — 23.28;

2:1 — Бьёрнинен ( Анттила, Охтамаа) — 40.31.

Ранее хоккеист сборной Финляндии Марко Анттила высказался о победном финале олимпийского турнира.