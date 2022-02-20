Российский хоккеист вошел в состав символической сборной хоккейного турнира ОИ-2022

Организаторы хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине объявили состав символической сборной соревнований.
В число лучших хоккеистов Олимпиады вошел защитник сборной России Егор Яковлев.
Вратарь: Патрик Рыбар (Словакия).
Защитники: Егор Яковлев (Россия), Микко Лехтонен (Финляндия).
Нападающие: Сакари Маннинен (Финляндия), Юрай Слафковски (Словакия), Лукас Валльмарк (Швеция).
Самым ценным хоккеистом турнира был признан 17-летний форвард сборной Словакии Юрай Слафковски.
Напомним, сегодня, 20 февраля, команда Финляндии переиграла Россию (2:1) в финале Олимпиады-2022.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Олимпиада-2022. Финал
Финляндия — Россия — 2:1
Голы: 0:1 — Григоренко (Гусев, Нестеров) — 7.17;
1:1 — Покка ( Бьёрнинен, Охтамаа) — 23.28;
2:1 — Бьёрнинен ( Анттила, Охтамаа) — 40.31.
Сборная России во второй раз в истории проиграла финал Олимпиады. На Играх-1994 в Нагано россияне в финале с минимальным счетом уступили Чехии (0:1).
Ранее форвард сборной Финляндии по хоккею Марко Анттила высказался о победном финале олимпийского турнира.