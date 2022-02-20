Российский хоккеист вошел в состав символической сборной хоккейного турнира ОИ-2022

Организаторы хоккейного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине объявили состав символической сборной соревнований.

В число лучших хоккеистов Олимпиады вошел защитник сборной России Егор Яковлев.

Вратарь: Патрик Рыбар (Словакия).

Защитники: Егор Яковлев (Россия), Микко Лехтонен (Финляндия).

Нападающие: Сакари Маннинен (Финляндия), Юрай Слафковски (Словакия), Лукас Валльмарк (Швеция).

Самым ценным хоккеистом турнира был признан 17-летний форвард сборной Словакии Юрай Слафковски.

Напомним, сегодня, 20 февраля, команда Финляндии переиграла Россию (2:1) в финале Олимпиады-2022.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Олимпиада-2022. Финал

Финляндия — Россия — 2:1

Голы: 0:1 — Григоренко (Гусев, Нестеров) — 7.17;

1:1 — Покка ( Бьёрнинен, Охтамаа) — 23.28;

2:1 — Бьёрнинен ( Анттила, Охтамаа) — 40.31.

Сборная России во второй раз в истории проиграла финал Олимпиады. На Играх-1994 в Нагано россияне в финале с минимальным счетом уступили Чехии (0:1).

Ранее форвард сборной Финляндии по хоккею Марко Анттила высказался о победном финале олимпийского турнира.