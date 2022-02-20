Тихонов о поражении сборной России в финале ОИ: разочарование страшное, очень обидно

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов высказался о поражении сборной России по хоккею от команды Финляндии (1:2) в финале олимпийского турнира в Пекине.

«Хоккей — партийный вид спорта, его так называли всю жизнь. Все, что угодно можно проиграть, но не хоккей. С такими-то традициями

Я немного наблюдал за Жамновым, все было у него как-то без эмоций. Руки в карманах и жвачка. Нет того шарма тарасовского, понимаете? Это ведь многого стоит, когда тренер заряжен! Это мое впечатление. Конечно, разочарование страшное. Очень обидно», — заявил Тихонов «Газете.Ru».

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Олимпиада-2022. Финал

Финляндия — Россия — 2:1

Голы: 0:1 — Григоренко (Гусев, Нестеров) — 7.17;

1:1 — Покка ( Бьёрнинен, Охтамаа) — 23.28;

2:1 — Бьёрнинен ( Анттила, Охтамаа) — 40.31.

Сборная России во второй раз в истории проиграла финал Олимпиады. На Играх-1994 в Нагано россияне в финале с минимальным счетом уступили Чехии (0:1).

Ранее вратарь сборной России по хоккею Иван Федотов оценил свое выступление на Олимпийских играх.