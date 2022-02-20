Тренер сборной России Бородавко отреагировал на сход Непряевой с масс-старта на ОИ

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал итоги женского лыжного марафона на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Изначально мы планировали, что Наталья Непряева будет стартовать в марафоне. Но что-то с самого начала пошло не так. Она достаточно активно разминалась, но что-то пошло не так, и она после первого круга сошла. Поговорить с ней не успел, она уже уехала. Скорее всего, есть какая-то веская причина.

Условия сегодня для всех были одинаковые, хотя был сильный шквалистый ветер, порывы были жестче, чем у парней. Трудно сказать, почему жюри сегодня не приняли какое-то решение, не было даже обсуждения», — приводит слова специалиста «Чемпионат.com».

Победительницей стала норвежская лыжница Тереза Йохауг. Она оторвалась от своей ближайшей преследовательницы на 1 минуту и 43 секунды. Серебряная медаль досталась американке Джессике Диггинс. Тройку призеров замкнула финская спортсменка Кертту Нисканен.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что ни одна из лыжниц сборной России не смогла завоевать медали в марафоне на Олимпиаде.

Наталья Непряева смогла преодолеть только 1/4 дистанции. Татьяна Сорина финишировала на 6-м месте. На заключительном отрезке она пыталась побороться за бронзу, но на финише ей не хватило сил. Мария Истомина закончила гонку на 9-м месте, Анастасия Рыгалина – на 17-м.