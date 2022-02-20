Губерниев — о женском марафоне: Йохауг — королева

Спортивный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев высказался об итогах женского лыжного марафона на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Йохауг — королева! Сорина боролась за медаль, но соперницы сильнее», — приводит слова телеведущего «Чемпионат.com».

Победительницей стала норвежская лыжница Тереза Йохауг. Она оторвалась от своей ближайшей преследовательницы на 1 минуту и 43 секунды. Серебряная медаль досталась американке Джессике Диггинс. Тройку призеров замкнула финская спортсменка Кертту Нисканен.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что ни одна из лыжниц сборной России не смогла завоевать медали в марафоне на Олимпиаде.

Наталья Непряева смогла преодолеть только 1/4 дистанции. Татьяна Сорина финишировала на 6-м месте. На заключительном отрезке она пыталась побороться за бронзу, но на финише ей не хватило сил. Мария Истомина закончила гонку на 9-м месте, Анастасия Рыгалина – на 17-м.