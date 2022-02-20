Фигурист Козловский о судействе на ОИ: нам позорно недодали баллов

Фигурист Дмитрий Козловский, выступающий в паре с Александрой Бойковой, бурно отреагировал на оценки в произвольной программе и заявил, что судьи их позорно недодали.

«Мы получили не свои баллы. Я хочу посмотреть распечатки, поговорить с тренером, может, мы что-то не видели. Недоволен оценками? Вы смеетесь? Мы такие баллы набирали три года назад, когда вышли из юниоров. Недодали? Позорно недодали! Но я не видел распечатку, ничего не могу сказать», — передает слова Козловского «Матч ТВ».

Козловский и Бойкова по результатам турнира пар заняли четвертое место. Их проигрыш бронзовым призерам составил чуть более 17-ти баллов.

По результатам соревнований первое место заняли Вэньцзин Суй и Хань Цун из Китая. Серебряные медали достались российской паре Евгения Тарасова – Владимир Морозов. Им до первого места не хватило 0,63 балла. Бронза у еще одних представителей России – Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

Всего у российских фигуристов шесть наград на Играх в Пекине: золото в командном турнире, золото и серебро в женском одиночном катании, серебро в соревнованиях танцевальных пар, серебро и бронза в парном катании.

Ранее Александр Энберт объяснил, почему Тарасова и Морозов не добрались до золотых медалей Олимпиады.