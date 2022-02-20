Клебо ответил Сорину, предложившему норвежцам поменять условия тренировок

Лыжник сборной Норвегии Йоханнес Клебо отреагировал на советы российского тренера Егора Сорина проводить подготовку в более сложных условиях.

«Пусть Сорин говорит, что считает нужным. Я буду тренироваться в тех же условиях, как и раньше. На мой взгляд, это хорошо работает. В прошлом году мы добились хороших результатов, и я чувствую, что в этом году я также добился хороших результатов. В целом мы должны быть довольны, хотя и есть разочарование от первой и последней гонок», — передает слова Клебо TV2.

Напомним, что во вчерашнем марафоне Йоханнес Клебо принял решение не продолжать участие в забеге. Перед этим организаторы турнира сократили дистанцию забега из-за сильного ветра с 50 до 30 км.

В этой гонке победу праздновал Александр Большунов. Второе место досталось еще одному россиянину – Ивану Якимушкину. На третьем месте расположился норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер.

Всего норвежскими лыжниками на Играх в Пекине было завоевано 7 медалей: четыре золотых, одна серебряная и две бронзовые награды. В то время как у сборной России в активе 11 медалей (4-4-3).

Ранее Юрий Бородавко заявил, что норвежцы просили сократить дистанцию марафона еще больше – до 15 км.