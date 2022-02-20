Крянин объяснил, благодаря чему Большунову удается завоевывать медали

Вице-президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин назвал основные причины успеха Александра Большунова.

«Я знаю, как Саша готовится: весь отдается тренировкам, а на соревнованиях просто получает удовольствие, воспринимает их как праздник. Я думаю, это правильный подход, который приводит к медалям. Но я желаю ему не останавливаться на достигнутом», — передает слова Крянина RT.

19 февраля Большунов стал победителем в марафоне на Олимпийских играх в Пекине. Второе место досталось еще одному россиянину – Ивану Якимушкину. На третьем месте расположился норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер.

На Олимпиаде 2022 года Большунов установил уникальное достижение для всего российского лыжного спорта. Он сумел завоевать пять медалей во всех пяти гонках, в которых принимал участие. На играх в Пекине 25-летний россиянин стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, марафоне и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом и — бронзы в командном спринте.

Всего в активе россиянина 9 олимпийских медалей с учетом Игр в Пхенчхане в 2018 году.

Ранее Юрий Бородавко заявил, что звание короля лыж Большунова теперь никто не оспорит.