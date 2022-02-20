Федоров назвал решающий фактор финального матча Россия-Финляндия

Тренер сборной России Сергей Федоров назвал психологию решающим фактором в финальном матче хоккейного турнира Олимпийских игр в Пекине.

«Сейчас, выполняя тренерские обязанности, думаешь о нынешних игроках и концентрируешься на том, что в последние часы можно подправить, настроить, объяснить, если это нужно. Думаю, все будет решать психология. Надеюсь, у нас осталось достаточно сил и эмоций, чтобы сыграть завтра правильно», — передает слова Федорова «Матч ТВ».

Финальный поединок между сборными России и Финляндии пройдет в Пекине 20 февраля. Начало матча в 7.10 по московскому времени. В матче за третье место сборная Словакии оказалась сильнее Швеции 4:0.

На пути к финалу подопечные Алексея Жамнова одержали верх над сборными Швейцарии, Дании, Швеции и лишь единожды проиграли – команде Чехии на групповой стадии турнира. В полуфинальном матче россияне в серии буллитов одолели Швецию, решающий бросок на счету 20-летнего нападающего «Авангарда» Арсения Грицюка.

Сборная России является действующим олимпийским чемпионом по хоккею. В Пхенчхане в 2018 году национальная команда в финале праздновала победу над Германией (4:3 ОТ).

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