Сорин посоветовал норвежским лыжникам больше тренироваться в сложных условиях

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин считает, что лыжникам норвежской сборной нужно что-то менять в условиях подготовки к стартам.

«Норвегии нужно больше тренироваться в сложных условиях. Не знаю деталей, как они готовились к Играм, но им, наверное, нужно что-то менять», — передает слова Сорина TV2.

Напомним, что 19 февраля на Олимпиаде в Пекине организаторы сократили дистанцию марафона из-за сильного ветра с 50 до 30 км. По ходу гонки норвежский лыжник Йоханнес Клебо принял решение не продолжать участие в забеге.

В этой гонке победу праздновал Александр Большунов. Второе место досталось еще одному россиянину – Ивану Якимушкину. На третьем месте расположился норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер.

Всего норвежскими лыжниками на Играх в Пекине было завоевано 7 медалей: четыре золотых, одна серебряная и две бронзовые награды. В то время как у сборной России в активе 11 медалей (4-4-3).

20 февраля пройдет заключительная лыжная гонка турнира – женский масс-старт. Начало в 6.00 по московскому времени. Россию будут представлять Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.

Ранее Юрий Бородавко заявил, что норвежцы просили сократить дистанцию масс-старта до 15 км.