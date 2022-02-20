Фигурист Морозов: нам повезло, что мы попали к Тутберидзе

Российский фигурист Владимир Морозов, который выступает в парном катании с Евгенией Тарасовой, рассказал о роли Этери Тутберидзе в их успехах.

«Мы к Тутберидзе попросились, она нас взяла, несмотря на то, что у нее много девочек, нацеленных на пьедестал, и уделяла нам время. Это большая заслуга ее, что она организовала команду тренеров. Нам повезло, что мы попали к ней», — передает слова Морозова «РИА Новости».

На Олимпийских играх в Пекине Тарасова и Морозов стали серебряными призерами в соревнованиях пар. Они уступили только китайским спортсменам. Третье место завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

Всего у российских фигуристов шесть наград на Играх в Пекине. Помимо наград Тарасовой / Морозова и Мишиной / Галлямова отечественные спортсмены стали обладателями золота и серебра в женском одиночном катании (Анна Щербакова и Александра Трусова соответственно). Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали вторыми в танцах на льду. А также сборная России стала победителем командного турнира.

Награждение призеров командного турнира было перенесено.

Ранее американские фигуристы Брендон Фрейзер и Алекса Книрим возмутились тем, что церемония награждения призеров командного турнира не будет проведена во время Игр в Пекине.