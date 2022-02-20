Бородавко: звание короля лыж Большунова теперь никто не оспорит

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко отреагировал на успехи Александра Большунова на Олимпиаде в Пекине.

«Я очень сильно горжусь Сашей. Все эти золотые медали — результат нашей качественной работы с ним. Звание короля лыж теперь точно за Большуновым! Это никто не оспорит», — передает слова Бородавко «Спорт-Экспресс».

Также он отметил, что Большунов заслужил право быть знаменосцем сборной России на закрытии Олимпийских игр в Пекине.

Россиянин на Олимпиаде в Пекине стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, масс-старте и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом, и — бронзы в командном спринте.

Благодаря этому он стал первым российским лыжником, которому удалось завоевать пять наград на одной Олимпиаде.

На Олимпийских играх в Пекине российские лыжники принесли в копилку сборной России уже 11 медалей.

20 февраля пройдет заключительная лыжная гонка турнира – женский масс-старт. Начало в 6.00 по московскому времени. Россию будут представлять Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.

Ранее Большунов ответил, как относится к званию «короля лыж».