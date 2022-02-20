Американские фигуристы возмущены отменой награждения в командном турнире на ОИ

Фигуристы сборной США Брендон Фрейзер и Алекса Книрим прокомментировали решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить награждение призеров командного турнира на Играх в Пекине.

«Могу сказать за команду США. Мы хотим, чтобы медальная церемония состоялась, и мы получили бы эти медали. Это признание серьезной работы, которую каждый проделал. Это было бы последним кусочком пазла в нашей олимпийской мечте», — цитирует Фрейзера ТАСС.

А Книрим задалась вопросом, почему их наказывают за то, чего они не делали.

Напомним, что по результатам командного турнира победу одержала сборная России. Нашу страну представляли в парном катании Анастасия Мишина-Александр Галямов, в соревнованиях танцевальных дуэтов – Виктория Синицина / Никита Кацалапов, в женском одиночном катании – Камила Валиева, а в мужском – Марк Кондратюк. Вторыми стали спортсмены из США, тройку замкнули представители сборной Японии.

Позже МОК перенес награждение призеров командного турнира из-за разбирательств по делу об употреблении допинга российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее сообщалось, что на Брендона Фрейзера и Алексу Книрим подали в суд за нарушение авторских прав.