Стало известно, сколько получит Большунов за выступление на Олимпиаде

На сайте Правительства РФ был опубликован документ, который раскрывает сумы, которые получат российские спортсмены за те или иные олимпийские награды на Играх в Пекине.

По распоряжению Правительства РФ российский лыжник Александр Большунов получит 16,2 млн рублей за выступление в Олимпийских играх 2022 года. Россиянин на Олимпиаде в Пекине стал обладателем золотых медалей в скиатлоне, масс-старте и мужской эстафетной гонке, обладателем серебра в гонке с раздельным стартом, и — бронзы в командном спринте.

Благодаря этому он стал первым российским лыжником, которому удалось завоевать пять наград на одной Олимпиаде.

На Олимпийских играх в Пекине российские лыжники принесли в копилку сборной России уже 11 медалей.

20 февраля пройдет заключительная лыжная гонка турнира – женский масс-старт. Начало в 6.00 по московскому времени. Россию будут представлять Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Анастасия Рыгалина и Мария Истомина.

Всего на Олимпиаде-2022 отечественные спортсмены завоевали 31 медаль: шесть золотых, 11 серебряных и 14 бронзовых наград.

Ранее Николай Зимятов заявил, что Александр Большунов заслуживает титул короля лыж.