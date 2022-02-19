Навка заявила о судейской лояльности к китайской паре на Олимпиаде

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала итог соревнований спортивных пар на Играх-2022 в Пекине.

«Что касается китайской пары. Несомненно, они выдающиеся спортсмены и великолепно катались, но все мы видели эту помарку.

Если бы Игры проходили в какой-то другой стране, им бы снизили больше баллов. Разница между нашими двумя парами в какие-то 0.4 — 0.5 баллов», — приводит слова олимпийской чемпионки РБК.

Золотую медаль завоевали китайские фигуристы Вэньцзин Суй и Хань Цун (239,88). Второе место у российской пары — Евгения Тарасова / Владимир Морозов (239,25). Бронза досталась еще одной паре из России — Анастасия Мишина / Александр Галлямов (237,71).

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее сообщалось, что на американских фигуристов Брендона Фрейзера и Алексу Книрим подали в суд за нарушение авторских прав.