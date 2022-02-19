Ягудин послал президента МОК после его слов про тренеров Валиевой

Олимпийский чемпион 2002 года Алексей Ягудин послал главу Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха после скандальных слов про тренеров российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ягудин в сториз Instagram опубликовал скриншот с новостью, в которой сообщается, что президент МОК раскритиковал поведение тренеров Валиевой. При этом олимпийский чемпион подписал сториз словами: «Томас Бах… Да ну вас *** ».

Напомним, ранее Бах удивился, что Валиеву холодно встретили со льда ее тренеры и назвал эту ситуацию жестом разъединения. Он также обещал провести расследование в отношении тренеров фигуристки.

После командного турнира фигуристов, в котором сборная России уверенно победила, в допинг-пробе Валиевой нашли запрещенный препарат. Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил решение МОК об отстранении спортсменки и допустил ее до участия в личном турнире. Расследование будет продолжено.

17 февраля Камила Валиева заняла четвертое место в одиночном женском фигурном катании на Олимпийских играх. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Ранее сообщалось, что в «Самбо-70» отреагировали на критику Баха в адрес Тутберидзе.