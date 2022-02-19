Российская фигуристка ответила на вопрос о церемонии награждения командного турнира

Российская фигуристка Анастасия Мишина, выступающая в паре с Александром Галлямовым, заявила, что не следила за событиями, связанными с церемонией награждения командного турнира на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

Национальная команда, в составе которой выступили Галлямов и Мишина, одержала победу в турнире, однако медальная церемония до сих пор не состоялась из-за разбирательств по допинговому делу Камилы Валиевой.

Девять американских фигуристов-призеров командного турнира обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS) с просьбой рассмотреть возможность наградить их до церемонии закрытия, которая пройдет 20 февраля.

«Мы не следили за событиями, связанными с церемонией награждения. Не мы решаем эти вопросы. Нас поставят перед фактом, и мы узнаем решение в то же время, что и все», — приводит слова фигуристки обратились.

Уже после пресс-конференции CAS выпустил релиз с информацией о том, что суд отклонил апелляцию американцев и оставил в силе решение Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить медальную церемонию награждения по итогам командного турнира на Играх.

19 февраля Галлямов и Мишина стали бронзовыми призерами соревнований спортивных пар. Золото у китайских фигуристов Вэньцзин Суй и Хань Цун. Серебро завоевали другая российская пара Евгения Тарасова / Владимир Морозов.

Ранее сообщалось, что МОК отказался комментировать подачу американскими фигуристами апелляции в CAS.