Экс-хоккеист сборной России об Играх в Пекине: это не Олимпиада, а какой-то кошмар

Бывший вратарь сборной России по хоккею Илья Брызгалов поделился мнением об Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Олимпиада меня уже достала, поскорее бы уже закончилась. Не Олимпиада, а shit show какое-то. С каждым разом МОК проводит все хуже и хуже. Смотреть неинтересно, какой-то кошмар, уже устаешь от этого.

Уже даже не помню, когда последний раз была нормальная Олимпиада, постоянные скандалы.

Была бы НХЛ, я бы смотрел. Скажите честно, я многое потерял оттого, что не смотрю хоккейный турнир?

Вспоминаю, когда я принимал участие в Играх, это были праздники жизни. И соревнования проходили интересно, и рестораны открыты, и люди общались, было интересно», – приводит слова Брызгалова «Чемпионата.com».

Ранее российский фигурист Дмитрий Козловский раскритиковал организацию Олимпиады в Пекине.

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.