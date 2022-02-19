Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам рассказал о подколках российских коллег

Тренер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эйрик Мюр Носсум рассказал о шутках российских коллег на Олимпийских играх — 2022 в Пекине.

«Они часто подкалывали меня. Говорили, что мы не выдерживаем русскую зиму, которая такая же, как в Китае. Говорили, что мы едем в Сибирь.

Было ли преимущество у россиян? Сложно сказать. Они здесь очень хороши. Да, мы нечасто тренируемся при минус 30. В Норвегии такие условия найти нелегко», — приводит слова специалиста TV2.

19 февраля российский лыжник Александр Большунов стал победителем в марафоне. Другой россиянин Иван Якимушкин занял второе место. Бронзу завоевал лыжник из Норвегии Симен Хегстад Крюгер.

Напомним, что дистанция марафона из-за сильного ветра была сокращена с 50 до 30 км.

На Олимпийских играх российские лыжники принесли в копилку национальной команды уже девять медалей. Александр Большунов, а также мужская и женская эстафетные команды стали обладателями золотых медалей. Наталья Непряева, Денис Спицов и все тот же Большунов добавили еще по серебру, Александр Терентьев и тандем в женском командном спринте Непряева–Ступак принесли по бронзовой награде.

Ранее сообщалось, что Симен Хегстад Крюгер назвал Александра Большунова лучшим лыжником Олимпиады.