Фетисов: обидно, выходит спортсмен – и он какой-то «рок», а не олимпиец России

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов выразил сожаление, что сборная России на Олимпийских играх — 2022 в Пекине не выступает под своим национальным флагом.

«Много молодых людей сейчас выступает за нашу страну. Знаете, как обидно, когда выходит спортсмен, и он какой-то «рок» или кто-то еще, а не олимпиец России. Для меня это тоже психологически неприятный момент.

Я тоже понимаю, что без роду, без племени находиться в такой обстановке… И подозрения, взгляды в той же олимпийской деревне, ну, и много чего», – сказал Фетисов в эфире радио «Комсомольская правда».

Из-за санкций Всемирного антидопингового агентства (WADA) российская команда выступает под названием ROC (Russian Olympic Committee), а вместо гимна на церемонии награждения будет звучать фрагмент из Первого концерта для фортепиано с оркестром Петра Чайковского.

Ранее министр спорта России Олег Матыцин заявил, что задачу с возвращением гимна и флага российским спортсменам на международных соревнованиях предстоит решить до конца 2022 года.